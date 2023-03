Famiglia: Roccella, permane condanna a utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Permane la condanna dell’utero in affitto, stabilita dalla legge 40, e ribadita più volte da diverse sentenze della Corte Costituzionale”. Lo ha chiarito la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, rispondendo in Aula al Senato a un’interrogazione sulle politiche del governo in materia di minori nati all'estero conviventi con coppie dello stesso sesso. Il governo “nei propri atti è dunque tenuto al rispetto del quadro normativo che ho illustrato, sul quale è facoltà del legislatore eventualmente intervenire”, ha poi ricordato. (Rin)