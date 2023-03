Nord Macedonia: ministra Esteri tedesca a Skopje, bisogna portare l'Europa qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si vuole che tutti i giovani vadano in Europa, allora bisogna portare l'Europa in Macedonia del Nord. Lo ha detto oggi la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, alla conferenza stampa congiunta di Skopje con l'omologo macedone Bujar Osmani. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". La ministra ha ringraziato Skopje per aver perseguito la via europea seppur con "compromessi e concessioni" a partire dal "cambio di nome del Paese, fino all'accordo sulla modifica della Costituzione la scorsa estate". "La concordata modifica della Costituzione", ha sottolineato Baerbock, "non deve diventare un pomo politico di discordia per una caccia alla popolarità nei sondaggi". "La Costituzione deve davvero essere cambiata e posso solo incoraggiarvi a utilizzare tutti i mezzi disponibili per continuare il processo nei prossimi mesi, in modo da non fallire davanti a questo passaggio fondamentale", ha detto la ministra tedesca. (segue) (Seb)