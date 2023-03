Nord Macedonia: ministra Esteri tedesca a Skopje, bisogna portare l'Europa qui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osmani, da parte sua, ha affermato che il ministro tedesco arriva in un momento cruciale per il Paese, quando la Macedonia del Nord presiede l'Osce e due piattaforme regionali, il che la dice lunga sulla nuova posizione regionale del Paese. "La Germania continua ad essere uno dei partner più forti dell'integrazione europea della regione e in tale contesto vorrei ringraziarvi per il forte e continuo sostegno che riceve anche il nostro Paese", ha affermato Osmani, sottolineando che il 2030 è un obiettivo ambizioso ma realizzabile per l'integrazione comunitaria di tutti i Paesi dei Balcani occidentali. (Seb)