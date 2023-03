Libia: l'Italia consolida il primato commerciale, +79 per cento di export nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece, le importazioni in Italia dalla Libia sono cresciute del 57,88 per cento con 9,97 miliardi di euro. L’Italia si conferma e si consolida, nel 2022, anche come primo mercato di destinazione dell’export della Libia con una quota di mercato del 27,41 per cento davanti a Spagna (10,33 per cento e 3,76 miliardi di euro), Germania (9,76 per cento e 3,55 miliardi di euro), Cina (7,62 per cento e 2,77 miliardi di euro). Seguono, in ordine, Grecia, come variazione 2022/2021, del +179,43 per cento e 2,42 miliardi di euro, Francia con +16,59 per cento e 2,14 miliardi di euro, Stati Uniti con +13,75 per cento e 2,09 miliardi di euro e Paesi Bassi con +35 per cento e 2,03 miliardi di euro. (Res)