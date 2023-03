Pa: De Santis (CR), nuovo piano assunzioni insufficiente, finora impieghi solo da nostri concorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione del piano assunzioni di Roma Capitale "susseguente alla tardiva approvazione del bilancio, attenua solo in minima parte le responsabilità di questa amministrazione in merito alle gravi carenze di personale che affliggono la macchina amministrativa capitolina". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "La verità è una: le assunzioni disposte dalla giunta Gualtieri, comprese le stabilizzazioni di educatrici e insegnanti presenti nella tanto criticata graduatoria unica da noi elaborata e adesso utilizzata proprio dai suoi detrattori, derivano solo ed esclusivamente dai concorsi banditi durante la gestione Raggi e il nuovo piano assunzioni, dopo quasi due anni di totale assenza di ciclicità e programmazione di nuovo concorsi, è del tutto insoddisfacente a colmare il gravissimo sottorganico - spiega -. Soprattutto per quel che concerne gli amministrativi, i numeri previsti dal nuovo piano sono largamente insufficienti con l'aggravante, per il 2024, di non poter probabilmente procedere a nuove assunzioni di amministrativi alla luce dell'inspiegabile rinvio del concorso di polizia locale che rischia di monopolizzare in toto le procedure di reclutamento nel 2024". (segue) (Com)