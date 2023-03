Pa: De Santis (CR), nuovo piano assunzioni insufficiente, finora impieghi solo da nostri concorsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostanzialmente un anno perso - sottolinea De Santis -. Lo stesso rafforzamento del Corpo di polizia locale non sembra essere così imminente dal momento che nessun bando è stato ancora pubblicato mentre, piuttosto irrealisticamente, si parla di assunzioni che avverranno a partire da gennaio 2024. Bene le progressioni verticali, ma anche qui occorrerebbe che siano cicliche per dare a tutti la possibilità di fruirne senza che l'iniziativa diventi un semplice spot una tantum. A tal proposito - conclude -, prendiamo atto che rimangono ancora fermi gli automatismi delle progressioni orizzontali che, invece, dovrebbero essere considerate un diritto dei dipendenti. Il Campidoglio avrebbe potuto, e soprattutto, dovuto fare di più in vista di importanti eventi di carattere mondiale quali il Giubileo e, probabilmente, l'Expo che Roma avrà l'onore e l'onere di ospitare nei prossimi anni". (Com)