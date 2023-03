Difesa: Rauti in Libano, Paese chiave per stabilità Medio Oriente e Mediterraneo allargato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo giorno di missione in Libano per il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti che oggi, a Shama, nel quartier generale del settore ovest della missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil), al comando del generale di brigata Roberto Vergori, ha incontrato i caschi blu italiani. "Il Libano è il teatro operativo e di stabilità con il maggior numero di militari italiani schierati - ha detto Rauti -. L'Italia, infatti, è la seconda per numero di personale impiegato delle 48 nazioni di Unifil, 17 sotto il comando del Regional Command West a guida italiana". Per Rauti, "il Libano è la chiave della stabilità del Medio oriente e del Mediterraneo allargato. Questa regione è un quadrante strategico per la pace e per gli equilibri geopolitici globali e l'Italia sente fortemente l'antico legame di amicizia e di collaborazione con la 'Terra dei cedri' e l'affinità di una comune identità mediterranea". "Oggi più che mai - ha evidenziato il sottosegretario Rauti - la nostra presenza è necessaria. L'interposizione di Unifil è fondamentale come lo è la responsabilità di 53 chilometri della 'blue line', la linea della sicurezza. Il Libano sta attraversando una fase molto critica segnata dall'instabilità politica, dal caos istituzionale, dalla crisi economica e dalle conseguenze della pandemia. A queste emergenze, grazie alle sue Forze armate, l'Italia risponde anche con campagne di aiuti mirati e donazioni coordinate dagli assetti Cimic (di Cooperazione civile e militare) a favore delle fasce più deboli della comunità libanese". (segue) (Res)