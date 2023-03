Periferie: Colucci (M5s), contrastare marginalità diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le periferie, oggi "devono essere intese non più come ambito territoriale lontano dal centro ma come coacervo di problemi che definiscono una marginalità: periferia non come posizione ma come condizione, non toponomastica ma sinonimo di fragilità, degrado sociale, impoverimento, abbandono, decadenza della qualità degli spazi e dei servizi pubblici, delle condizioni di sicurezza urbana. Troppi luoghi delle nostre città sono caratterizzati da conflitto sociale e sofferenza individuale e collettiva". Lo ha detto il deputato Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali, commentando l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. "Chi oggi vive ai margini all'interno delle città domani deve potersi sentire parte di un tessuto sociale urbano unitario e non messo da parte - ha continuato il parlamentare -. I quartieri devono essere dotati di infrastrutture e di servizi, è necessario che lo Stato favorisca i processi di rigenerazione urbana e sia fortemente presente nelle periferie con forze dell'ordine, nazionali e locali, scuole e presidi sanitari. La commissione potrà dare un contributo essenziale al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e quelli fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede ingenti stanziamenti per riqualificare le aree periferiche delle città metropolitane. L'approvazione all'unanimità di un testo su cui maggioranza e opposizione hanno lavorato insieme è un risultato che fa onore alla Camera dei deputati e un ottimo viatico di proficuo lavoro futuro".(Rin)