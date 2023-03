Caso Orlandi: Cavo (Nm), commissione d'inchiesta per tornare all'essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati quasi 40 anni da quel 22 giugno 1983, quando Emanuela Orlandi esce di casa per andare a lezione di canto e non fa più ritorno. Istituire una commissione d'inchiesta, oggi, significa avere il coraggio di ripartire da lì, di ritornare all'essenziale, togliendo tutti i rumori di sottofondo, e di mettere da parte tutti i tentativi di depistaggi di questi anni. E di prendere atto delle ultime scoperte. Per esempio del fatto che don Valentino Miserachs, il maestro di canto della scuola di Sant'Apollinare dove Manuela si è recata a fare lezione quel pomeriggio, non è mai stato sentito dagli inquirenti italiani (ma da quelli vaticani si) e oggi, intervistato, dice che aveva finito prima la lezione quel giorno. Erano usciti tutti prima, mentre la direttrice della scuola, suor Dolores, aveva sostenuto che Manuela aveva chiesto di uscire prima. Ma allora Emanuela aveva o non aveva un appuntamento quel tardo pomeriggio? E poi il giallo della cassetta consegnata all'Ansa dopo la sua scomparsa con lamenti strazianti di donna: i familiari riconosco la voce di Manuela ma troppo frettolosamente viene liquidata come un film porno. Perché? E dove è finita la cassetta originaria? Ciò che rimane agli atti non avrebbe più le voci maschili presenti allora. Le nuove tecnologie permettono di comparare quella voce con un altro nastro, quello fatto ascoltare alla famiglia, subito dopo la scomparsa della ragazza, con una voce registrata e riconosciuta dai familiari subito nella voce di Manuela. Un approfondimento su cui insistere". E' la dichiarazione di voto di Ilaria Cavo, deputata di Noi moderati, per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. "E poi Mirella Gregori, scomparsa un mese prima. I due casi hanno avuto più di un punto in comune. Occorre trovare un vero collegamento. Questa commissione - ha proseguito la parlamentare - ha l'obbiettivo di ricostruire e analizzare la dinamica delle scomparse ma anche e soprattutto esaminare condotte omissive che possano avere costituito ostacolo a una ricostruzione veritiera dei fatti, promuovendo azioni anche presso Stati stranieri. Non si tratta solo di provare ad arrivare alla verità, ma di capire perché non si è potuto farlo prima. Difficilmente si potrà capire 'chi' se non si capisce 'perché' non si è arrivati in tutti questi anni alla verità. Non sarà un compito facile - ha concluso Cavo - e l'esito è tutt'altro che scontato, ma è un dovere provarci. Questi non sono cold case, ma tasselli mancanti nella storia del nostro Paese". (Rin)