Speciale energia: al via il Consiglio, sul tavolo dei leader Ucraina, competitività ed economia e immigrazione

- Ucraina, competitività ed economia, energia e flussi migratori: questi i temi centrali della due giorni di riunione del Consiglio europeo che prende il via oggi. Il vertice fra i 27 capi di Stato e di governo europei sarà aperto da una colazione di lavoro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con cui ci sarà uno scambio su questioni geopolitiche e sfide globali chiave. Nella riunione che seguirà si discuterà in primo luogo dell'Ucraina e sarà presente, collegato in videoconferenza, anche il presidente Volodymyr Zelensky. Il Consiglio, in questo passaggio, ribadirà il risoluto impegno europeo a prestare assistenza all'Ucraina, un impegno che comprende il proseguimento dei lavori relativi all'accertamento delle responsabilità e all'utilizzo dei beni russi congelati, nonché il compattamento della comunità globale a sostegno dell'ordine internazionale basato su regole. Tema centrale sarà quello dell’aumento urgente della produzione di munizioni e la loro consegna all'Ucraina. Come concordato in sede di Consiglio Affari esteri e difesa, l’obiettivo dell’Ue è fornire all'Ucraina un milione di munizioni entro i prossimi 12 mesi e garantire finanziamenti adeguati. A tal fine verranno adottate delle misure finalizzate a potenziare la capacità produttiva dell'industria europea della difesa. Per altro, come appreso da fonti Ue, per approvare il piano sull'invio di munizioni all'Ucraina, che dovrebbe ricevere l’appoggio politico nel corso del Consiglio europeo, non ci sarà bisogno dell'unanimità fra i leader Ue presenti a Bruxelles. "Quello di cui abbiamo bisogno è che nessuno Stato membro blocchi gli altri nell'azione, non del contributo di tutti gli Stati membri sulla produzione o l'invio" di munizioni in Ucraina, ha detto. Semplicemente, ha affermato la fonte, "abbiamo bisogno che altri Stati membri non blocchino il processo, non dell'unanimità". (Beb)