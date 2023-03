Speciale energia: Regno Unito, Banca d'Inghilterra annuncerà oggi possibile aumento dei tassi d'interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaspettato aumento dell'inflazione nel Regno Unito, insieme alle turbolenze nel settore bancario globale, hanno posto la Banca d'Inghilterra (Boe) di fronte alla difficile decisione se aumentare o meno i tassi di interesse. Come riporta il quotidiano "Financial Times", gli ultimi dati, che mostrano un'inflazione al 10,4 per cento a febbraio, hanno rafforzato i timori che l'aumento dei prezzi sia sempre più guidato dalle pressioni interne nel settore dei servizi piuttosto che dallo shock esterno dei prezzi elevati dell'energia. Poiché queste pressioni tendono a essere più persistenti, i dati hanno cementato le aspettative del mercato che la Boe alzerà nuovamente i tassi di interesse. "L'aumento a sorpresa dell'inflazione del mese scorso complicherà ulteriormente la decisione che devono affrontare i membri del comitato di politica monetaria su cosa fare riguardo ai tassi di interesse, mentre sono alle prese con le turbolenze nel settore bancario", ha affermato James Smith, direttore della ricerca presso il centro studi della Resolution Foundation. (Rel)