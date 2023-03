Speciale energia: Yemen, centrale solare fornita dagli Emirati arriva ad Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivata ieri una centrale solare con una capacità di generazione di 120 megawatt presso il porto container ad Aden, in Yemen, fornita dagli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale yemenita. Il governatore di Aden, Ahmed Lamlas, ha elogiato, secondo l'agenzia, "il sostegno degli Emirati e le sue posizioni a sostegno del Consiglio direttivo presidenziale, al governo e all'autorità locale per riabilitare le infrastrutture nella capitale". Secondo Lamlas, la stazione è "il primo e più grande progetto strategico per generare elettricità attraverso energia pulita e rinnovabile nel Paese". Il 21 dicembre, il governo yemenita ha firmato un accordo con gli Emirati per realizzare una centrale solare nella capitale provvisoria, Aden, nel sud del Paese, con una capacità di 120 megawatt, senza fornire dettagli sul costo del progetto. (Res)