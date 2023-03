Speciale energia: Parlamento e Consiglio raggiungono accordo su riduzione emissioni per trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio che stabilisce una norma (FuelEu Maritime) sui combustibili per le navi, per orientare il settore marittimo dell'Ue verso l'adozione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e la decarbonizzazione. Nell'accordo, è prevista una riduzione graduale di emissioni di gas serra per le navi al di sotto del 2 per cento a partire dal 2025, del 6 per cento a partire dal 2030, del 14,5 per cento a partire dal 2035, del 31 per cento a partire dal 2040, del 62 per cento a partire dal 2045 e dell'80 per cento a partire dal 2050. Ciò si applicherebbe alle navi di stazza lorda superiore a 5 mila tonnellate, che in linea di principio sono responsabili del 90 per cento delle emissioni di Co2, e a tutta l'energia utilizzata a bordo nei porti dell'Ue o tra di essi, nonché al 50 per cento dell'energia utilizzata nei viaggi in cui il porto di partenza o di arrivo si trova al di fuori dell'Ue o nelle regioni ultraperiferiche europee. (Beb)