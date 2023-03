Speciale energia: Tunisia-Italia, ministra Energia riceve ambasciatore Saggio, focus su rafforzamento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Industria, delle miniere e dell'energia della Tunisia, Neila Nouira Gonji, ha ricevuto ieri l'ambasciatore d'Italia, Fabrizio Saggio, accompagnato da un gruppo di investitori nel settore dell'industria e delle energie da fonti rinnovabili. Lo ha riferito il ministero tunisino, specificando che l'incontro ha rappresentato l'occasione per discutere ulteriormente delle relazioni bilaterali, in particolare nei settori dell'energia, dell'interconnessione elettrica, delle energie da fonte rinnovabile e dello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche. Secondo il comunicato stampa, l'ambasciatore Saggio ha espresso la volontà dell'Italia "di mantenere la Tunisia come destinazione di investimenti in tutti i settori", e ha anche apprezzato "la volontà congiunta dei due governi di portare a buon fine il progetto di interconnessione elettrica tra i due Paesi - ElMed -, che rafforzerà la sicurezza energetica dei due Paesi". Saggio ha confermato la disponibilità della parte italiana a sviluppare le proprie competenze tecniche nel campo della formazione e dell'assistenza tecnica a beneficio di giovani imprenditori e start-up, oltre che investire in progetti industriali e nel campo delle energie rinnovabili, prosegue il comunicato. (Tut)