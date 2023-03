Speciale energia: Tunisia, premier presiede Consiglio ministri dedicato a strategia del settore energetico entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha presieduto presso il palazzo del governo nella Kasbah, un Consiglio dei ministri incentrato sulla strategia del settore energetico all'orizzonte del 2035. Lo ha riferito un comunicato stampa della presidenza del governo in cui si specifica che "questa strategia, che è stata formulata nel quadro di un approccio partecipativo tra tutte le parti coinvolte, mira a garantire l'approvvigionamento di energia sicura per tutti e a stabilire misure concrete e di garanzia che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati nel mix energetico, in particolare la produzione di energia elettrica da energie rinnovabili, oltre al raggiungimento della neutralità carbonica dell'economia nazionale nell'orizzonte dell'anno 2050"."La strategia energetica tunisina all'orizzonte dell'anno 2035 tiene conto anche degli impegni dello Stato tunisino a medio e lungo termine, in linea con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e si basa su una visione che unisce energia, clima, economia e società", aggiunge il comunicato. Durante questa sessione sono stati discussi programmi speciali legati all'efficienza e alla sobrietà energetica, attraverso la revisione del quadro normativo per l'efficienza energetica e gli interventi del Fondo per la transizione energetica oltre a presentare una road-map per lo sviluppo della produzione di idrogeno verde e dei suoi derivati ​​in Tunisia. (Tut)