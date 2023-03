Sanità: Giacchetti (Policlinico Milano), cantiere sta andando molto bene, edificio pronto per ottobre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cantiere sta andando molto bene, secondo i programmi. Saremo pronti per ottobre dell’anno prossimo con l’edificio consegnato, poi andrà collaudato e si dovrà fare il trasloco, quindi penso che l’operatività sarà dai primi mesi del 2025". Lo ha comunicato Marco Giacchetti Presidente dell'Ospedale Policlinico di Milano, in occasione dell'inaugurazione, oggi, dell'infopoint per tenere informata la cittadinanza sull'andamento dei lavori per il nuovo Policlinico in via della Commenda a Milano. "Stiamo costruendo adesso la soletta del piano terra - ha spiegato -, un traguardo di cui siamo molto orgogliosi. L’info point che abbiamo inaugurato oggi vuole essere una finestra per tutti, in modo da rendere trasparente ai cittadini il cantiere del loro ospedale pubblico, il loro ospedale del futuro. La cosa peculiare è che, grazie alla filantropia dei benefattori, lo costruiamo quasi interamente con risorse interne dell’ospedale senza pesare sulle tasche dei cittadini. Avremo un contributo di 33 milioni da parte della Regione, 36 dal ministero e 200 li mette l’ospedale. l'Info point racconta questa storia a partire dal Filarete, la prima pietra posata dal duca Francesco Sforza quasi 600 anni fa, fino ad arrivare al bellissimo cantiere moderno e altamente tecnologico di oggi. Il tutto nel centro di Milano, con qualche difficoltà, e un ospedale che nonostante la pandemia e il cantiere non si è fermato mai un giorno e ha continuato a garantire la cura a tutti i cittadini". (Rem)