Salario minimo: Appendino (M5s), contrattazione resta caposaldo, ma serve soglia legale

- "Chi parla del salario minimo come di una misura ideologica è completamente fuori strada. In un Paese dove 4 milioni di lavoratrici e lavoratori sono poveri, e dove ogni anno l'8 per cento dei giovani laureati va all'estero e viene pagato il 42 per cento in più, davvero c'è ancora chi pensa di potersi nascondere dietro a queste sterili argomentazioni? Per noi la contrattazione collettiva e il ruolo delle parti sociali sono e restano elementi fondamentali, ma come dimostrano le paghe orarie previste da alcuni contratti collettivi, come quello della vigilanza privata, c'è bisogno di fare un ulteriore passo avanti. L'esempio tedesco dimostra che la contrattazione e il salario minimo, che per noi deve essere di almeno 9 euro lordi l'ora, possono stare insieme e dare non solo dignità al lavoro, ma anche sostegno all'economia. Giorgia Meloni parla di 'specchietto per le allodole'? Evidentemente non sa cos'è la povertà, glielo spiegheremo". Lo ha detto la deputata del M5s ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, ad "Agorà" su Rai3. (Rin)