Caso Orlandi: Quattromani-Battisti (M5s), giornata da ricordare, italiani meritano verità

- Oggi "è decisamente una giornata da ricordare: come da noi fatto approvare tramite un'ordine del giorno nel parlamentino del Municipio III di Roma due settimane fa, accogliamo con enorme piacere la notizia dell'istituzione da parte della Camera della commissione d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori". Lo affermano in una nota i consiglieri del Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti del Movimento 5 stelle. "Attendiamo ora la conferma del Senato: lo dobbiamo alla dignità dei cittadini e del popolo italiano, se lo meritano le famiglie di Emanuela e Mirella, vessate per troppi anni da uno Stato lassista e latitante, silenziato da chissà quali poteri - spiegano -. Anche da parte nostra va un ringraziamento sentito e particolare all'ex senatore Vincenzo Santangelo, primo parlamentare del M5s a presentare una proposta di legge per l'istituzione di una commissione Orlandi, insieme al capogruppo M5s Silvestri che l'ha presentata nell'attuale legislatura". (Com)