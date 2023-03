Superbonus: Santillo (M5s), ennesima retromarcia su decreto disastroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ampiamente preannunciato, all'interno del decreto legge cessione crediti fiscali, il governo, con la votazione dei primi emendamenti, ha ingranato l'ennesima retromarcia, riconoscendo nemmeno troppo indirettamente la mostruosità di questo decreto che ha bloccato di punto in bianco la cessione dei crediti da superbonus e altri bonus edilizi, gettando le premesse per il tracollo dell'edilizia e dei settori economici collegati". Lo comunica, in una nota, Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo Movimento cinque stelle della Camera. "Adesso, però, la riattivazione di sconto in fattura e cessione dei crediti d'imposta per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per gli interventi di edilizia libera e in prospettiva per gli immobili Iacp, Onlus e per gli interventi nelle arre del cratere sismico, così come la proroga del termine di comunicazione della cessione dei crediti per i lavori 2022, dimostrano quanto sia stato sciagurato prevedere la cancellazione del meccanismo - continua il parlamentare -. Certo, molto altro resta da fare. Sullo sblocco dei crediti fiscali incagliati non ci sono ancora passi in avanti significativi, ma è chiaro che l'esecutivo oggi ha fatto capire che alla fine si finisce vittime della propria propaganda".(Com)