Veneto: assessore Energia, puntiamo su idrogeno e fotovoltaico per essere più virtuosi

- Puntiamo su idrogeno e fotovoltaico per rendere il Veneto sempre più virtuoso. Lo ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia, Roberto Marcato, che oggi a Verona ha partecipato al convegno denominato 'Comunità Energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica'. "Maggiore collaborazione troveremo e sempre più virtuosi potremo essere – ha dichiarato Marcato -. La volontà della Regione di investire sulle comunità energetiche è davvero forte. È stato sottolineato anche dal ministro dell'ambiente Pichetto Frattin che la Regione del Veneto sta facendo un lavoro straordinario da questo punto di vista. Abbiamo due grandi asset su cui investiremo: l'idrogeno e il fotovoltaico, e su questi due temi vogliamo giocare una partita importante. Ancora una volta la Regione del Veneto si dimostra virtuosa su temi ambientali ed energetici che sono di attualità e lo saranno per il prossimo futuro" ha poi concluso l'assessore veneto. (Rev)