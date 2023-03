Giustizia: D'Orso (M5s), su detenute madri Fd'I mina rapporto maggioranza-opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proposta di legge per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, "Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa, e tutto il centrodestra al governo dimostrano di non essere in grado di gestire il doveroso confronto parlamentare. Nella scorsa legislatura era stato raggiunto un faticoso e delicato equilibrio per un testo condiviso, ieri il governo Meloni con un autentico blitz in commissione Giustizia ha presentato articolate riformulazioni di emendamenti, assegnando pochi minuti per esaminarne l'impatto e costringendo, di fatto, oggi i presentatori della proposta di legge a disconoscere la paternità di un testo che risulta snaturato rispetto alla sua finalità". Lo afferma, in una nota, Valentina D'Orso, capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Giustizia della Camera, che aggiunge: "Sono intervenuta in Ufficio di presidenza per stigmatizzare il metodo di una maggioranza e di un governo che approfittano di una proposta di legge in quota opposizione per stravolgerne la finalità e farne l'ennesima bandierina di pura propaganda. Un pericoloso precedente, che mina il rapporto di lealtà tra maggioranza ed opposizione, che non possiamo accettare".(Com)