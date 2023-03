Montenegro-Albania: al via presentazione proposte per Programma di cooperazione transfrontaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze e quello degli Affari Europei del Montenegro, in collaborazione con la delegazione dell'Unione europea, hanno lanciato un invito alla presentazione di proposte progettuali destinate al Programma di cooperazione transfrontaliera Montenegro-Albania. Lo ha annunciato il governo di Podgorica, secondo cui con i fondi (2,8 milioni di euro) si finanzieranno dei progetti volti alla promozione del turismo, del patrimonio culturale e naturale, nonché dei programmi volti a favorire l'occupazione, la mobilità della forza lavoro e l'inclusione sociale e culturale dei comuni delle regioni di confine di entrambi i Paesi. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 giugno. Il segretario di Stato presso il ministero degli Affari Europei, Milena Zizic, ha ricordato che la cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi è in essere dal 2008, attraverso i programmi di aiuto preadesione Ipa I e Ipa II, e che finora sono stati attivati con successo un totale di 45 progetti per un valore di circa 12,9 milioni di euro. (Seb)