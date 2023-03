Regione Lazio: assessore Bilancio, buon lavoro a nuovi componenti Corecoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla neo presidente del Corecoco, Eleonora Mattia e agli quattro componenti dell'importante organismo regionale, Eleonora Berni, Cosmo Mitrano, Nazzareno Neri e Marietta Tidei "rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro". Lo afferma in una nota l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Sono convinto che sapranno svolgere al meglio l'importante compito di controllo contabile, così come previsto dallo statuto regionale - sottolinea -. Da parte del mio assessorato ci sarà la massima disponibilità per svolgere una trasparente e proficua collaborazione". (Com)