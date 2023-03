Giornalisti: Mascaretti (Fd'I), nasce intergruppo parlamentare per riforma Ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge professionale che ha istituito l'Ordine dei Giornalisti "ha princìpi ancora validi, ma tante norme ormai inadeguate per chi esercita questa professione nell'era del digitale nella quale l'informazione viaggia sul web e le macchine da scrivere sono solo un ricordo. Per questo l'intergruppo parlamentare dei giornalisti - che conta ad oggi circa venti colleghi tra deputati e senatori - lavorerà con l'Ordine a una proposta di legge di riforma. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno reso quanto mai evidente, infatti, quanto sia importante sapersi difendere dalle Fake news e, ancora, verificare sempre le fonti dell'informazione. Dobbiamo intervenire per modificare una legge scritta sessant'anni fa. L'obiettivo è duplice: garantire la qualità dell'informazione e facilitare l'accesso alla stessa da parte dei giovani. Alla proposta di legge lavorerà l'intergruppo perché la qualità dell'informazione e il rispetto della verità devono stare a cuore a tutti, a prescindere dall'appartenenza politica, nell'interesse del Paese". Lo ha detto questa mattina il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti - coordinatore dell'intergruppo parlamentare dei giornalisti e promotore dell'iniziativa - nel corso della conferenza stampa di presentazione alla quale sono intervenuti anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e gli onorevoli Alessandro Amorese (Fd'I), Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra) e Ilaria Cavo (Noi moderati). Tra i parlamentari di Fratelli d'Italia che aderiscono all'intergruppo ci sono gli onorevoli Alessandro Urzì, Letizia Giorgianni, Alessia Ambrosi e Grazia Di Maggio. (Rin)