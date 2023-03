Salario minimo: Fratoianni (Avs) a Conte e Schlein, troviamo proposta comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta per cominciare finalmente la discussione in Parlamento sul salario minimo legale, e ci sono diverse proposte una di queste è la nostra: allora mi rivolgo a tutte le opposizioni in particolare a Conte a Schlein, perché ne abbiamo discusso insieme a Rimini al congresso della Cgil". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra in un video sui social. "Elly in quella sede ha proposto di chiuderci in una stanza finché non troviamo una proposta convincente per fare una battaglia comune. Allora cominciamo adesso, perché ci sono in Italia più di 4 milioni di persone che lavorano in condizioni di povertà. Povertà e lavoro non possono stare più nella stessa frase, lavoriamo insieme, è arrivato il momento di cambiare il Paese", conclude. (Rin)