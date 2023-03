Regno Unito: medici in formazione annunciano sciopero di quattro giorni ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici britannici in formazione hanno annunciato un secondo ciclo di scioperi dopo che i colloqui con il governo non sono riusciti a risolvere la disputa salariale. Il sindacato British Medical Association (Bma) ha dichiarato che i suoi membri organizzeranno uno sciopero di quattro giorni a partire da martedì 11 aprile. Bma ha affermato che è "con frustrazione" che stanno intraprendendo ulteriori azioni sindacali, accusando il governo di "rifiutarsi ancora di fare un'offerta credibile - o qualsiasi altra offerta - per risolvere la nostra controversia". Il sindacato sta sostenendo il ripristino della retribuzione ai livelli del 2008, equivalente a un aumento di oltre il 30 per cento. (Rel)