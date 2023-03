Innovazione: Unicredit premiata da Abi per progetto Data Mesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit Smart Factor è la piattaforma che digitalizza i servizi di factoring, rendendoli paperless, semplificando l'operatività quotidiana del cliente anche tramite l'impiego della firma digitale. Il cliente ha una panoramica chiara della propria situazione e grazie a nuove funzionalità dispositive può operare in autonomia, con evidente riduzione del carico amministrativo. Tutto ciò posiziona UniCredit come controparte che impiega soluzioni digitali innovative per una migliore customer experience. Le valutazioni delle candidature sono state svolte da un comitato scientifico composto da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico che ha effettuato la pre-valutazione dei progetti selezionati e ha dato seguito alla formazione delle graduatorie su criteri di merito quali: qualità dell’innovazione; concretezza e utilità dell’iniziativa dal punto di vista degli utenti coinvolti; risultati ottenuti/obiettivi previsti; innovatività delle metodologie di progettazione impiegate; positive ricadute sull’industria bancaria e sul contesto socio/ambientale. Le graduatorie così formate sono state sottoposte alla Giuria per l’assegnazione dei riconoscimenti previsti dal Premio. La Giuria ha determinato in completa autonomia la classifica finale. Il Premio Abi per l’innovazione nei Servizi Bancari si pone l’obiettivo di inserire il mondo bancario nel percorso per la promozione dell’innovazione nei servizi e contribuire al miglioramento dell’immagine del settore rappresentando progetti e servizi innovativi. (Com)