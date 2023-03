Taiwan: ministero Esteri Cina, Usa smettano di interferire se vogliono pace nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di interferire nella questione taiwanese se desiderano realmente la pace nello Stretto. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna. “La Cina intende lottare per la prospettiva di una riunificazione pacifica con l’isola con la massima sincerità e il massimo sforzo, pur riservandosi il diritto di ricorrere alla forza, se necessario, per contrastare ingerenze esterne e i pochissimi separatisti taiwanesi”, ha detto Wang. Il portavoce ha attribuito al Partito progressista democratico (Ppd), al potere a Taipei, la responsabilità diretta del deterioramento delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, accusando la forza politica di ricorrere agli Stati Uniti per promuovere “l’indipendenza” dell’isola. A complicare ulteriormente le relazioni tra le parti si è aggiunta, da ultima, la visita di una delegazione dell’Honduras in Cina, partita ieri dallo Stato dei Caraibi per promuovere l’istituzione delle relazioni bilaterali. (segue) (Cip)