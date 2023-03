Finlandia: Commissione approva piano Helsinki a sostegno imprese fornitrici di energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano finlandese da un miliardo di euro per sostenere le imprese fornitrici di energia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per le crisi e la transizione in materia di aiuti di Stato. Il piano consiste in due misure: aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette ai beneficiari ammissibili, erogate attraverso i fornitori di energia elettrica, per compensare parte delle bollette mensili di questi ultimi e con un budget totale di 400 milioni di euro; sostegno alla liquidità, sotto forma di prestiti garantiti per i fornitori di energia elettrica, per consentire pagamenti differiti delle bollette, con un budget totale di 600 milioni di euro. Nell'ambito della prima misura, gestita dalla Tesoreria dello Stato, i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere un aiuto individuale massimo di 250 mila euro. Anche le famiglie potranno beneficiare di questa misura. Il sostegno, tuttavia, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Ue e pertanto non rientra nella valutazione della Commissione sugli aiuti di Stato di una determinata misura. (segue) (Beb)