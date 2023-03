Finlandia: Commissione approva piano Helsinki a sostegno imprese fornitrici di energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della seconda misura, i prestiti garantiti dalla Tesoreria di Stato aiuteranno i fornitori di energia elettrica che stanno attualmente affrontando carenze di liquidità a causa della proroga concessa ai clienti per il pagamento delle bollette elettriche. La Commissione ha constatato che il regime finlandese è in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, per gli importi limitati di aiuto relativi alla compensazione delle bollette elettriche, il sostegno non supererà i 2 milioni di euro per beneficiario. Per quanto riguarda i prestiti garantiti ai fornitori di energia elettrica, invece, le garanzie non supereranno i sei anni, riguarderanno solo i prestiti per il capitale circolante e i premi di garanzia rispetteranno i livelli minimi stabiliti nel Quadro temporaneo di crisi e transizione. In entrambe le misure, gli aiuti saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. (Beb)