Mali: almeno 1.277 civili uccisi lo scorso anno, sono più del doppio rispetto al 2021

- Almeno 1.277 civili sono stati uccisi nel 2022 in Mali nel quadro delle violenze che hanno interessato il Paese, con un bilancio che segna lo scorso anno come il più mortale negli ultimi dieci. Lo scrive nel suo ultimo rapporto la Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), aggiungendo che oltre ai 1.277 civili uccisi si contano anche altri 372 rapiti o dispersi e 352 feriti e che in generale lo scorso anno almeno 2.001 persone sono state colpite da atti di violenza. Rispetto al 2021, quando si contano 584 morti per violenza, il numero delle persone uccise è aumentato del 54 per cento, mentre per quanto riguarda il numero di persone rapite o scomparse, è diminuito del 58 per cento (744 nel 2021). Per quanto riguarda la categoria dei feriti, infine, anch'essa ha registrato un calo del 25 per cento (466 nel 2021). Nello specifico, Minusma afferma di aver individuato nell'ultimo trimestre del 2022 un totale di 347 violazioni e abusi dei diritti umani e di violazioni del diritto internazionale umanitario (Diu). (segue) (Res)