Mali: almeno 1.277 civili uccisi lo scorso anno, sono più del doppio rispetto al 2021 (2)

- Su un totale di 347 violazioni e abusi dei diritti umani e violazioni del Diu, Minusma ha documentato 222 violazioni dei diritti umani attribuibili a gruppi terroristici come lo Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs), il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Jnim) e altri gruppi simili, che rappresentano il 64 per cento di tutte le violazioni e gli abusi documentati. Per quanto riguarda le milizie e gli altri gruppi di autodifesa delle comunità armate, sono loro imputabili 13 violazioni dei diritti umani, ovvero il 4 per cento del totale delle violazioni e degli abusi elencati. Per quanto riguarda i gruppi armati che hanno firmato l'Accordo per la pace e la riconciliazione in Mali, sono responsabili di 22 violazioni dei diritti umani, ovvero il 6 per cento di tutte le violazioni. Nello stesso periodo, Minusma ha registrato almeno 90 violazioni dei diritti umani attribuibili alle forze di difesa e sicurezza maliane, abusi che rappresentano il 26 per cento di tutti gli atti di violenza documentati. Le località più colpite da questa situazione sono quelle del centro come le regioni di Bandiagara e Mopti. Seguono quelle del Nord-Est come Gao e Ménaka, alcune delle quali località fanno parte della cosiddetta zona dei tre confini considerata dall'Onu l'epicentro delle violenze nel Sahel. (Res)