Germania: Djir-Sarai (Fdp), nel governo manca comprensione della realtà finanziaria

- Nel governo tedesco “manca una comprensione di base comune della realtà finanziaria”. Una sana politica finanziaria è il modo più appropriato e migliore per combattere l'inflazione. È quanto affermato dal segretario generale del Partito liberaldemocratico (Fdp), Bijan Djir-Sarai, che in questo modo ha criticato le richieste di aumento della spesa pubblica avanzate dagli alleati nell'esecutivo federale, il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e i Verdi. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, prosegue dunque lo scambio di accuse all'interno del governo del cancelliere Olaf Scholz. In precedenza, era stato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, ha criticare i partner della maggioranza. In particolare, l'esponente degli ecologisti aveva evidenziato come il governo federale “non fa abbastanza” per la Germania. Inoltre, secondo Habeck, soprattutto la Fdp ostacola quel progresso che è l'obiettivo dell'esecutivo dalla sua entrata in carica l'8 dicembre 2021 e di cui i Verdi sono ormai gli unici sostenitori. Ora, secondo Djir-Sarai, con un eccesso di indebitamento, il governo sta indebolendo la propria capacità di agire. Con un implicito riferimento a Spd e Verdi, il segretario generale dei liberaldemocratici ha poi sottolineato come sia chiaro che “alcuni” considerano “un guastafeste” il la Fdp e il suo presidente, il ministro delle Finanze Christian Lindner, sostenitore della disciplina di bilancio. Nel respingere l'espansione della spesa richiesta da socialdemocratici ed ecologisti, Djir-Sarai ha osservato: “La politica deve imparare che lo Stato deve accontentarsi dei mezzi che ha a disposizione”. (segue) (Geb)