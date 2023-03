Infrastrutture: Bei e Cdp, 750 milioni per l'ammodernamento della rete di Autostrade Alto Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove risorse per 750 milioni da destinare all'ammodernamento e alla gestione delle tratte di Autostrade Alto Adriatico che genereranno importanti impatti economici e sociali su tutto il territorio. Questo il risultato dell'accordo firmato oggi presso il Palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia a Trieste dall'Amministratrice unica di Società Autostrade Alto Adriatico (Saaa), Anna di Pasquale, dal vicedirettore generale e direttore Business di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Massimo Di Carlo, e dal Principal Advisor per il dipartimento di Growth Capital and Project Finance della Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Simone Dell'Atti, alla presenza del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e Commissario per l'emergenza della A4. Nel dettaglio, l'operazione sottoscritta oggi è strutturata in due finanziamenti da 375 milioni ciascuno che Bei e Cdp hanno messo a disposizione di Società Autostrade Alto Adriatico per l'ampliamento e l'ammodernamento delle tratte autostradali gestite: A4 Venezia-Trieste (che costituisce l'investimento principale e prevede il completamento della realizzazione della terza corsia), A28 Portogruaro-Conegliano, A23 Palmanova-Udine, A57 Tangenziale di Mestre e A34 Villesse-Gorizia. L'accordo prevede anche l'intervento di Sace con una copertura assicurativa nell'ambito dell'operatività di rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali. Importanti le ricadute positive sia economiche che sociali sul territorio e sulle comunità locali. I lavori che verranno finanziati prevedono la messa in sicurezza dell'infrastruttura, la decongestione del traffico e il mantenimento dei livelli occupazionali. A queste si aggiungono i benefici derivanti dall'ammodernamento di una tratta fondamentale e strategica che fa parte del Corridoio V Lisbona-Kiev della rete Ten-T e che rappresenta uno snodo cruciale nel collegamento dell'Europa orientale con quella occidentale. (segue) (Com)