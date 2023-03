Infrastrutture: Bei e Cdp, 750 milioni per l'ammodernamento della rete di Autostrade Alto Adriatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un innovativo processo di affidamento, che ha visto la collaborazione delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto con autorità e stakeholder italiani ed europei, Società Autostrade Alto Adriatico è stata costituita dalle Regioni nel 2018 e gestirà "in-house" le tratte autostradali per i prossimi 30 anni, consentendo che le risorse possano continuare ad essere investite per lo sviluppo del territorio e garantendo il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale dipendente di Autovie Venete, attuale gestore delle tratte. La concessione del finanziamento fa seguito alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione fra il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e Società Autostrade Alto Adriatico, avvenuta lo scorso 14 luglio 2022, e precede l'effettivo subentro nella gestione delle tratte autostradali da parte di Società Autostrade Alto Adriatico che è previsto per giugno 2023. Il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e Commissario per l'emergenza della A4, ha dichiarato: "L'operazione sottoscritta oggi è funzionale alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento di un'infrastruttura strategica non solo per il Friuli Venezia Giulia bensì per l'intero Paese, nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione logistica con le principali direttrici continentali finalizzata ad incrementare la capacità di assorbimento dei volumi di traffico e a rafforzare i livelli di sicurezza stradale". (segue) (Com)