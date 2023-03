Infrastrutture: Bei e Cdp, 750 milioni per l'ammodernamento della rete di Autostrade Alto Adriatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Di Pasquale, Amministratore Unico Società Autostrade Alto Adriatico: "E' la data di inizio di una nuova fase del percorso, quella più operativa. Infatti, dopo il subentro ed il passaggio di testimone, la società, i suoi soci e l'ente concedente, con l'aiuto dei finanziatori, dovranno essere pronti a gestire ed attuare questo innovativo sistema di gestione autostradale con la necessaria flessibilità determinata dal complesso momento storico che stiamo vivendo". Massimo Di Carlo, vicedirettore generale e Direttore Business di Cdp, ha dichiarato: "Ancora una volta, la sinergia tra le istituzioni nazionali ed europee ha dato ottimi risultati. Solo una settimana fa, abbiamo annunciato, insieme agli altri attori coinvolti, un'operazione straordinaria per l'Alta Velocità in Sicilia e oggi come CDP siamo qui per confermare il sostegno a un'altra importante e strategica infrastruttura viaria del nostro Paese, la rete autostradale dell'Alto Adriatico, parte del corridoio che collega l'Europa orientale a quella occidentale. Per Cassa, quindi, il tema dello sviluppo infrastrutturale sostenibile resta centrale e segue le linee guida del Piano Strategico 2022-2024". "L'intervento della Bei contribuirà all'ammodernamento della rete autostradale del quadrante Nord-Est, parte del Corridoio Mediterraneo Ten-T, uno snodo fondamentale per contribuire a rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione Europea," ha commentato Alessandro Izzo, Direttore per le operazioni di Growth Capital and Project Finance della Bei. "Questa operazione contribuirà inoltre sia a migliorare significativamente la sicurezza stradale che ad aumentare la capacità di traffico nel Paese". "Siamo orgogliosi di supportare, con una virtuosa sinergia pubblico-privato, questo importante investimento in una infrastruttura di rilievo strategico come l'autostrada A4 Venezia-Trieste, che porterà benefici concreti alla collettività e all'economia del territorio – ha dichiarato Bernardo Attolico, Chief Business Officer di Sace – Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e persone, efficace ed efficiente, che possa sostenere la crescita sostenibile e a lungo termine delle imprese e del Paese". (Com)