Regione Lazio: Eleonora Mattia del Pd eletta presidente del Corecoco (2)

- La procedura per costituire il Co.re.co.co - riferisce una nota della Regione Lazio - si è svolta nella seconda seduta del Consiglio regionale, dopo quella di insediamento della dodicesima legislatura, così come previsto all'articolo 70 dello Statuto della Regione Lazio: "Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile". "Successivamente all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi". "I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento". (segue) (Com)