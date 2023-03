Ricerca: anche ricercatori Università Padova in team che per prima volta ha sequenziato genoma krill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' presente anche un team appartenente al dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, fra gli autori dello studio internazionale denominato 'The enormous repetitive Antarctic krill genome reveals environmental adaptations and population insights', pubblicato su Cell, che ha ricostruito, per la prima volta, l'intero genoma di krill che risulta essere il più grande di tutto il mondo animale mai sequenziato fino ad ora. Questo piccolo gamberetto antartico infatti è l'organismo più abbondante sul pianeta con una con una biomassa totale compresa tra i 300 e i 500 milioni di tonnellate. "Il genoma di Euphausia superba, oltre ad essere una sfida tecnologica vinta, riapre il dibattito sul significato biologico dei grandi genomi e rappresenta una preziosissima risorsa che fornirà nuovi e importanti elementi per una comprensione sempre maggiore della biologia e del ruolo ecologico di questa specie", ha spiegato Gabriele Sales, uno dei co-autori dello studio dell'ateneo patavino. (Rev)