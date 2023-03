Speciale difesa: Iran, Ternullo (FI), sì a risoluzione, via diplomatica essenziale essenziale per difesa diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Forza Italia si riconosce negli impegni che il Senato pone al governo attraverso la risoluzione sull'Iran, prudente ma anche concreta. Vorrei per questo ringraziare la presidente della Commissione Esteri, senatrice Stefania Craxi, per il suo costante impegno su temi così delicati. E' importante fare pressione, con il ricorso alla diplomazia, sul governo iraniano, direttamente e nelle sedi multilaterali. Il nostro obiettivo è quello di convincere l'Iran a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e per tutte le minoranze presenti nel Paese. Dobbiamo lavorare affinché la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero sia garantita e per porre fine a ogni forma di repressione. Fermare ogni tipo di violenza ai danni delle donne, di pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose deve essere una priorità. Bisogna fare in modo che vi sia un accesso libero, e non condizionato, dei cittadini iraniani all'informazione, a internet e alle piattaforme di messaggistica istantanea. Ed è certo che la diplomazia avrà un ruolo determinante per scongiurare il rischio che venga dato corso all'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate nei confronti di alcuni manifestanti arrestati. Per tali motivi siamo convintamente a favore di questa risoluzione". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo sulla risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta. (Rin)