Speciale difesa: Giappone, dall'Ucraina al Pacifico, Tokyo torna al centro degli equilibri internazionali

- La visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto" promossa dall'ex premier Abe nel 2016, e posta dagli Usa al centro della loro politica regionale di contenimento della Cina, è stata il primo passo del processo attualmente in atto, e ha portato in eredità al Giappone l'ingresso nel dialogo di sicurezza Quad, e l'accelerazione della cooperazione di sicurezza con India e Australia. Questi presupposti hanno reso possibile il superamento del pacifismo costituzionale, compiuto alla fine dello scorso anno, con la radicale revisione delle linee guida di sicurezza nazionale giapponesi. Proprio lo scorso anno, Tokyo ha avviato l'interlocuzione a livello di leader con la Nato, mutuando dall'alleanza gli obiettivi di spesa per la difesa: per affrontare le minacce che vanno dalla Penisola coreana a Taiwan, Tokyo ha infatti intrapreso un processo di riarmo senza precedenti. Da Paese del tutto privo di mezzi di proiezione della forza, il Giappone punta a diventare entro pochi anni una potenza missilistica di primo piano: è di questo mese la notizia che Tokyo collaborerà allo sviluppo di missili ipersonici con gli Stati Uniti, aiutando gli Usa a colmare un grave ritardo in termini di capacità militari accumulato nei confronti di Russia e Cina. Il superamento del pacifismo ha dunque aperto al Giappone nuove possibilità di cooperazione, come dimostra il programma Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione con Italia e Regno Unito, oggetto della recente visita a Toyko del ministro della Difesa Guido Crosetto. (Git)