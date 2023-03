Speciale difesa: Libano, Rauti, Italia vicina a popolazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, in missione in Libano, ha visitato nel sud del Paese due centri dedicati a bambini e ragazzi con bisogni speciali ed un presidio medico. Ad accompagnarla, il comandante militare italiano del settore ovest, generale di brigata Roberto Vergori. "Grazie alla vicinanza e alla professionalità dei nostri caschi blu e alla generosità dell'Italia, questi istituti, nonostante la grave crisi economica ed istituzionale in cui versa la 'Terra dei cedri', riescono a portare avanti i loro programmi a favore dell'integrazione e dell'inclusione sociale", ha detto Rauti nel corso degli incontri sottolineando la difficile situazione, aggravata dal post Covid, in cui versa il Libano. "Vicinanza e professionalità apprezzata, rispettata e riconosciuta dalla popolazione locale. Nel perimetro della mia delega per la promozione delle politiche di parità di genere e pari opportunità - ha evidenziato Rauti - mi sono impegnata anche per sostenere iniziative a favore delle donne libanesi, agenti di resilienza che porteranno il loro Paese fuori dalla crisi. Ci sono tanti progetti "civilian e military cooperation" in corso e molti altri ne verranno realizzati". Per il sottosegretario Rauti, "questi incontri riconfermano il sostegno dell'Italia e della Difesa italiana al popolo libanese non solo sul piano militare ma anche su quello della solidarietà e della condivisone di valori che vanno oltre i partiti politici e le confessioni religiose. La presenza del contingente italiano in Libano è un fattore determinante di stabilità, pace e sicurezza in tutto il Medio Oriente". Nel corso della visita, Rauti ha incontrato anche i gender team italiani impegnati in attività didattiche e ludiche con i ragazzi. (Com)