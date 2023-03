Speciale difesa: ammiraglio Turchetto, proroga operazione Irini conferma risultati rilevanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga per altri due anni del mandato dell'Operazione militare nel Mediterraneo Centrale EuNavForMed - Irini è una conferma “dei rilevanti risultati raggiunti” fino ad oggi. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l’ammiraglio Stefano Turchetto, comandante dell’operazione aeronavale dell’Unione europea. “Vedere confermata la fiducia da parte degli Stati Membri ed il contributo in termini di risorse umane e materiali che i Paesi hanno deciso di continuare ad assicurare fino al 2025 Irini, soprattutto nella delicata situazione geopolitica attuale, è per tutti noi un ulteriore stimolo a dare il massimo perché consci dell’importanza del nostro operato volto a salvaguardare la sicurezza dell’Europa e la stabilità in Libia e nel Nord Africa”, ha commentato Turchetto. “Il nome dell’operazione Irini, che in greco significa infatti 'pace', ben rappresenta la nostra missione principale: fornire un contributo concreto al processo di pacificazione della Libia, in particolare facendo rispettare l’embargo sulle armi sancito dalle Nazioni Unite nel 2011”, ha aggiunto l’ammiraglio. (Res)