Speciale difesa: Cossiga (Aiad), semplificazione delle norme per operare in maniera più fluida

- Abbiamo necessità di semplificare le norme per operare in maniera più fluida. Lo ha detto il presidente della Federazione delle Aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad), Giuseppe Cossiga, durante l’audizione alla commissione Difesa della Camera sui temi della produzione di beni e servizi per il settore. “Quando parliamo di semplificazione - ha spiegato Cossiga - parliamo semplicemente di chiarezza della volontà del governo di esplicitare la sua politica estera attraverso la vendita di armamenti per noi e tutti quelli coinvolti nell’iter autorizzativo”. (Rin)