Speciale difesa: Medio Oriente: alta tensione tra israeliani e palestinesi alla vigilia del Ramadan

- Come spiega il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, il nuovo provvedimento abroga le clausole della legge sul disimpegno che hanno impedito fino ad ora agli israeliani di ritornare nell'area in cui un tempo si trovavano gli insediamenti di Homesh, Ganim, Kadim e Sa-Nur. Le quattro comunità sono state le uniche colonie della Cisgiordania a essere sgomberate durante quello che viene definito il disimpegno da Gaza circa 18 anni fa. Si tratta di luoghi simbolici per i sostenitori degli insediamenti, che hanno considerato un’ingiustizia quanto avvenuto nel 2005 durante il governo di Ariel Sharon. L’abrogazione della legge si applica solo a quelle aree, precisa "The Times of Israel". Ad ogni modo, il capo del comando centrale delle Forze di difesa israeliane (Idf) dovrà firmare un ordine militare che consenta agli israeliani di rientrare in queste zone e legittimare i propri avamposti. (Cae)