Speciale difesa: Camerun, Ong denuncia arresti di oltre 150 civili nella regione anglofona del Sud-Ovest

- L'organizzazione non governativa (Ong) Mandela Centre International ha denunciato gli arresti, lo scorso 2 marzo, di oltre 150 civili da parte delle forze di difesa e di sicurezza in cinque villaggi del dipartimento di Mémé, nella regione anglofona del Sud-Ovest del Camerun. In un comunicato, la Ong ha definito gli arresti "illegali e arbitrari" e chiede l'immediato rilascio dei detenuti. Secondo quanto riferito dall'Ong, diverse centinaia di soldati hanno fatto irruzione nei villaggi di Matoh, Kindongi, Mbonge-Batoke, Mboh-Barombi e Ediki nei distretti di Mboge e Konye a seguito di una denuncia sporta dal prefetto del dipartimento di Mémé. Secondo Jean-Claude Fogno, segretario esecutivo permanente dell'organizzazione Mandela Center International, gli abitanti sono stati inizialmente consegnati alla gendarmeria di Kumba e solo quattordici di loro sono stati incriminati da un magistrato militare per "terrorismo, complicità nel terrorismo, fabbricazione di armi artigianali e compromissione della sicurezza interna dello Stato". "Denunciamo il fatto che le persone vengano prima arrestate e rinchiuse prima di raccogliere gli elementi che dimostrano che hanno commesso un reato", ha affermato. Gli arresti fanno seguito a quelli avvenuti il mese scorso nel dipartimento di Fako, in località Ekona, dove 97 giovani sono stati arrestati. Nei giorni successivi 81 detenuti sono stati rilasciati ma 16 restano ancora in carcere. (Res)