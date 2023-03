Kenya: copertura delle proteste, Authority comunicazioni minaccia alcune emittenti di ritirare le licenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì Odinga ha guidato un convoglio di veicoli attraverso diverse zone residenziali della capitale, Nairobi, dove le attività commerciali sono state interrotte così come nella città occidentale di Kisumu, dove il politico di opposizione ha un grosso seguito. Le strade che conducono ai principali edifici governativi della capitale sono state bloccate e la residenza ufficiale del presidente William Ruto è stata sigillata. Scontri fra polizia e manifestanti sono ancora in corso nella principale via della capitale, Kenyatta Avenue, dove gli attivisti continuano a lanciare pietre contro gli agenti. Le forze di sicurezza sono intervenute lanciando lacrimogeni dopo che i manifestanti avevano preso d'assalto il Kenyatta International Convention Center (Kicc), un palazzo di Nairobi che ospita la maggior parte degli uffici governativi, mentre chi era diretto alla sede della presidenza - la State House - è stato fermato ed il perimetro dell'edificio isolato. (segue) (Res)