Kenya: copertura delle proteste, Authority comunicazioni minaccia alcune emittenti di ritirare le licenze (3)

- Sabato scorso Odinga aveva dichiarato che con i suoi sostenitori avrebbe marciato pacificamente fino alla State House per presentare una petizione dei partiti al presidente William Ruto. "Consegneremo la nostra petizione al presidente ovunque si trovi, ma pacificamente... Se sarà alla State House, solo due o tre persone entreranno nella State House per andare a presentare la petizione", aveva affermato l'ex premier. I manifestanti si sono tuttavia presentati alla manifestazione con pietre in mano. Nel quadro degli scontri la polizia ha arrestato diversi leader di questa sezione di opposizione, in particolare i leader della minoranza all'Assemblea nazionale ed al Senato, rispettivamente Opiyo Wandayi e Stewart Madzayo. Il senatore di Kilifi Stewart Madzayo insieme ai parlamentari Amina Mnyazi e Ken Chonga sono stati inoltre tenuti in custodia. (Res)