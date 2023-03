Urbanistica: assessore Roma, unire rammendo periferie a nuovi programmi di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo unire gli investimenti per la ricucitura della Città con la sua proiezione nel futuro. Il progetto Expo 2030, la realizzazione del Museo della Scienza di Roma, il rilancio del progetto Fori, la nuova Città del Cinema di Torrespaccata, il ridisegno di Pietralata, così come grande polo attrattivo per lo sport e ricerca con il nuovo stadio della Roma e il Rome Technopole sono i principali progetti che puntano a riposizionare Roma nel Paese e in Europa: una città che punta sul terziario avanzato, sul turismo, sulla cultura e sulla valorizzazione del sistema scientifico e universitario". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia intervenendo al convegno "Rigenerazione urbana a Roma, l'applicazione della L.R.7/2017" attualmente in corso presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati. "Non è un caso - aggiunge l'assessore - che Expo, Pietralata e il ridisegno del quadrante Ostiense facciano perno sulle tre Università pubbliche di Roma: negli ultimi dieci anni la popolazione romana è stabile, leggermente diminuita con un unico dato in controtendenza: aumentano gli studenti universitari di 30 mila unità. Dobbiamo diventare attrattivi, attirare intelligenze e competenze, rendendo Roma una città accogliente per giovani e studenti, con luoghi di aggregazione, politiche dell'abitare che garantiscano accesso a canoni calmierati e nuove opportunità di lavoro", conclude Veloccia. (Com)