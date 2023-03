Pa: assessore Roma, in 2022 fatte 1.200 assunzioni, altre 1.500 in prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il piano assunzionale 2023-2025 del Campidoglio "abbiamo convocato i sindacati già domani, in tutto nel 2023 prevediamo un numero consistente di assunzioni maggiore di quello del 2022 che già lo scorso anno ha consentito di invertire la tendenza, con 1.200 assunzioni a fronte di 800-900 uscite". Lo ha detto l'assessore al Personale di Roma, Andrea Catarci, in occasione della presentazione stamattina in Campidoglio, del piano assunzionale dell'amministrazione capitolina. "Quest'anno - ha aggiunto - prevediamo 1.500 assunzioni per varie figure". (segue) (Rer)