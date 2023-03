Migranti: commissaria interni Ue Johansson, andrò in Tunisia con ministro italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson andrà presto in Tunisia “insieme a un ministro italiano”, presumibilmente Matteo Piantedosi, per discutere dell’immigrazione clandestina. Lo ha annunciato oggi a Bruxelles la stessa funzionaria dell’Ue a margine del Consiglio europeo. “Abbiamo bisogno di lavorare ancora di più con i Paesi di origine e quelli di transito per prevenire le partenze irregolari”, ha detto Johansson ai giornalisti, sottolineando che con l’Italia “c’è una buona cooperazione”. La diplomatica dell’Ue ha evidenziato l’importanza di investire nei passaporti legali. “I ricollocamenti sono parte degli accordi, anche con l’Italia, e le negoziazioni stanno procedendo bene”, ha precisato Johansson.(Beb)